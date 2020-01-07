Боксёр Кузьмин жёстко нокаутировал спарринг-партнёра и оказался под огнём критики. Видео

В «твиттере» журналиста Майкла Бенсона появилось видео, снятое на тренировке российского боксёра Сергея Кузьмина, выступающего в тяжёлой весовой категории. Спортсмен отправил спарринг-партнёра в тяжёлый нокаут и поделился видео, за что и был жёстко раскритикован пользователями.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

«Никакого уважения к придуркам, которые постят такие видео. Карма настигнет его, когда он встретится с кем-либо из топ-5 и крупные СМИ вновь выложат видео с ним», — написал один пользователь.

«То, что случается в тренажёрном зале, должно там и оставаться», — сказал другой.

«Просто шок. Буду болеть за любого из его соперников», — добавил третий.

На счету 32-летнего Кузьмина 15 побед и одно поражение в 16 боях в профессиональном боксе. В последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года, россиянину нанёс поражение американец Майкл Хантер.