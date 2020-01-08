А. Емельяненко впервые после Нового года опубликовал пост в «Инстаграме». Фото

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко впервые в 2020 году опубликовал пост в «Инстаграме». Спортсмен напомнил, что 3 апреля в Москве на «ВТБ Арене» состоится поединок в рамках турнира промоушена Absolute Championship Akhmat, в котором помимо него примет участие боец MMA Магомед Исмаилов.

«Буду бить лысую голову 3 апреля!» — подписал Емельяненко фотографию с афишей поединка.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. У 33-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.