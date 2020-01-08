Эдгар: переход в легчайший вес поставит меня в более выигрышное положение
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар рассказал о своих планах сменить весовую категорию. По словам Эдгара, это поставит его в более выигрышное положение.
«Я планирую спуститься в легчайший вес. Такой у меня был план до того, как я проиграл Корейскому Зомби. Всю мою карьеру расклад всегда был не в мою пользу из-за моих небольших габаритов. После того, как я принял бой в Корее на коротком уведомлении, я ещё больше снизил свои шансы на успех.
Думаю, что сейчас мне нужно поставить себя в более выигрышную позицию, победив в следующем бою. Для этого мне нужно перейти в другую весовую категорию», — приводит слова Фрэнки Эдгара MMAFighting,
В последнем из своих поединков Эдгар проиграл Корейскому Зомби.
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