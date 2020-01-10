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Нурмагомедов опубликовал постер к бою с Фергюсоном в стиле «Игры престолов». Фото

Нурмагомедов опубликовал постер к бою с Фергюсоном в стиле «Игры престолов». Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал в «инстагреме» постер к бою против американца Тони Фергюсона.

На постере, который выполнен в стиле сериала «Игра престолов» изображен Нурмагомедов, который уверенной походкой направляется к Фергюсону. Позади российского бойца сидит ирландский боец Конор Макгрегор, которого Нурмагомедов победил в октябре 2018 года.

«Давайте снова сделаем историю», — подписан постер.

Запись можно посмотреть в официальном «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, титульный поединок с участием 31-летнего Нурмагомедова и 35-летнего Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У Фергюсона 25 побед и три поражения в 28 поединках.

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