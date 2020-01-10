Ломаченко показал движение Майкла Джексона. Видео стало вирусным

В «Инстаграме» появилось видео, снятое во время тренировки украинского боксёра Василия Ломаченко. В ролике можно посмотреть, как боксёр, следующим соперником которого, как предполагается, станет Теофимо Лопес, разминает руки, а в конце исполняет известное движение певца Майкла Джексона, схватив себя между ног.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» lomus_official.
Пользователи оценили новый навык Ломаченко.
«Вася это движение готовит как раз, когда Лопесу сделает табуретку. Будет вишенка на тортике», — написал один.
«В нужный момент просто ножку вставил», — сказал другой.
«Последнее – самое важное движение в тренировке», — добавил третий.
Напомним, ранее Ломаченко выложил видео с русскими солдатами, за что его раскритиковали украинские пользователи.
- 10 января 2020
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37
-
00:26
- 9 января 2020
-
23:33
-
22:58
-
21:57
-
20:57
-
19:55
-
18:25
-
17:58
-
16:45
-
16:27
-
14:56
-
13:22
-
12:30
-
11:17
-
10:39
-
09:55
-
09:05
-
00:38
- 8 января 2020
-
23:32
-
22:55
-
21:39
-
20:54
-
19:30
-
19:00
-
17:14
-
15:48
-
14:58
-
14:00