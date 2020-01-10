Ломаченко показал движение Майкла Джексона. Видео стало вирусным

В «Инстаграме» появилось видео, снятое во время тренировки украинского боксёра Василия Ломаченко. В ролике можно посмотреть, как боксёр, следующим соперником которого, как предполагается, станет Теофимо Лопес, разминает руки, а в конце исполняет известное движение певца Майкла Джексона, схватив себя между ног.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» lomus_official.

Пользователи оценили новый навык Ломаченко.

«Вася это движение готовит как раз, когда Лопесу сделает табуретку. Будет вишенка на тортике», — написал один.

«В нужный момент просто ножку вставил», — сказал другой.

«Последнее – самое важное движение в тренировке», — добавил третий.

Напомним, ранее Ломаченко выложил видео с русскими солдатами, за что его раскритиковали украинские пользователи.