В IBF предложили титульный бой Липинцу и Абдукахорову

Руководство IBF предложило экс-чемпиону мира в первом полусреднем весе Сергею Липинцу (16-1, 12 КО) и перспективному боксёру из Узбекистана Кудратилло Абдукахорову (17-0,9 КО) провести бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе, сообщает BoxingScene.

В организации готовы к появлению «временного» чемпиона, так как полноценный чемпион в лице Эррола Спенса продолжает восстанавливаться после автомобильной аварии и пока не может проводить обязательные защиты титула.

Липинец и Абдукахоров заинтересованы в предлагаемом бое, так как его победитель получит первоочерёдное право на встречу со Спенсом. Если стороны официально подтвердят желание сразиться за временный титул, то в скором времени им будет дано 30 дней на то, чтобы обговорить детали встречи.