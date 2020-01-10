В IBF предложили титульный бой Липинцу и Абдукахорову

Руководство IBF предложило экс-чемпиону мира в первом полусреднем весе Сергею Липинцу (16-1, 12 КО) и перспективному боксёру из Узбекистана Кудратилло Абдукахорову (17-0,9 КО) провести бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе, сообщает BoxingScene.
В организации готовы к появлению «временного» чемпиона, так как полноценный чемпион в лице Эррола Спенса продолжает восстанавливаться после автомобильной аварии и пока не может проводить обязательные защиты титула.
Липинец и Абдукахоров заинтересованы в предлагаемом бое, так как его победитель получит первоочерёдное право на встречу со Спенсом. Если стороны официально подтвердят желание сразиться за временный титул, то в скором времени им будет дано 30 дней на то, чтобы обговорить детали встречи.
- 10 января 2020
-
20:52
-
19:59
-
18:33
-
17:56
-
15:23
-
14:26
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37
-
00:26
- 9 января 2020
-
23:33
-
22:58
-
21:57
-
20:57
-
19:55
-
18:25
-
17:58
-
16:45
-
16:27
-
14:56
-
13:22
-
12:30
-
11:17
-
10:39
-
09:55
-
09:05
-
00:38
- 8 января 2020
-
23:32
-
22:55
-
21:39