Форвард клуба НБА прокомментировал слэм-данк Магомедшарипова

Латвийский форвард клуба НБА «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис прокомментировал забавное видео бойца UFC Забита Магомедшарипова, которое он выложил на своей странице в «Инстаграме». На ролике видно, как Забит играет в баскетбол. Боец забил слэм-данк в необычном стиле, вскарабкавшись к кольцу по стене.
«Хаха, люблю дагестанский баскетбол», — написал Порзингис в комментариях к посту Магомедшарипова.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, что Магомедшарипов является третьим номером рейтинга UFC в полулёгком весе, ещё ни разу ни проигравшим в лиге. C. Всего в смешанных единоборствах Забит провёл 19 встреч, победив в 18 из них.
Порзингис в нынешнем регулярном чемпионате НБА принял участие в 31 матче, набирая в них 17,3 очка, собирая 9,4 подбора и совершая 1,4 передач.
- 11 января 2020
-
02:13
-
00:23
- 10 января 2020
-
23:34
-
22:50
-
21:31
-
20:52
-
19:59
-
18:33
-
17:56
-
15:23
-
14:26
-
13:50
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:13
-
09:50
-
09:01
-
01:37
-
00:26
- 9 января 2020
-
23:33
-
22:58
-
21:57
-
20:57
-
19:55
-
18:25
-
17:58
-
16:45
-
16:27
-
14:56
-
13:22
-
12:30
-
11:17
-
10:39
-
09:55