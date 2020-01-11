Форвард клуба НБА прокомментировал слэм-данк Магомедшарипова

Латвийский форвард клуба НБА «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис прокомментировал забавное видео бойца UFC Забита Магомедшарипова, которое он выложил на своей странице в «Инстаграме». На ролике видно, как Забит играет в баскетбол. Боец забил слэм-данк в необычном стиле, вскарабкавшись к кольцу по стене.



«Хаха, люблю дагестанский баскетбол», — написал Порзингис в комментариях к посту Магомедшарипова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, что Магомедшарипов является третьим номером рейтинга UFC в полулёгком весе, ещё ни разу ни проигравшим в лиге. C. Всего в смешанных единоборствах Забит провёл 19 встреч, победив в 18 из них.

Порзингис в нынешнем регулярном чемпионате НБА принял участие в 31 матче, набирая в них 17,3 очка, собирая 9,4 подбора и совершая 1,4 передач.