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Мунгуйя: хочу боёв с Альваресом, Головкиным и Чарло

Мунгуйя: хочу боёв с Альваресом, Головкиным и Чарло
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгуйя, который победно дебютировал в среднем весе, нокаутировав Гарри О'Салливана, заявил о готовности встретиться с чемпионами мира в среднем весе Саулем Альваресом, Геннадием Головкиным и Джермеллом Чарло.

«Почувствовал разницу между первым средним и средним весом. Чувствовал себя гораздо мощнее. Теперь хочу встречи со всеми топ-бойцами среднего веса. Хочу титульной встречи с Саулем Альваресом, бои с Геннадием Головкиным и Джермеллом Чарло. Хочу встретиться с каждым», — приводит слова Мунгуйя BoxingScene.

Напомним, в прошлом Мунгуйя владел поясом по версии WBO в первом среднем весе. Проведя четыре удачные защиты пояса, он принял решение перейти в средний вес.

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