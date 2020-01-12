Мунгуйя: хочу боёв с Альваресом, Головкиным и Чарло
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгуйя, который победно дебютировал в среднем весе, нокаутировав Гарри О'Салливана, заявил о готовности встретиться с чемпионами мира в среднем весе Саулем Альваресом, Геннадием Головкиным и Джермеллом Чарло.
«Почувствовал разницу между первым средним и средним весом. Чувствовал себя гораздо мощнее. Теперь хочу встречи со всеми топ-бойцами среднего веса. Хочу титульной встречи с Саулем Альваресом, бои с Геннадием Головкиным и Джермеллом Чарло. Хочу встретиться с каждым», — приводит слова Мунгуйя BoxingScene.
Напомним, в прошлом Мунгуйя владел поясом по версии WBO в первом среднем весе. Проведя четыре удачные защиты пояса, он принял решение перейти в средний вес.
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