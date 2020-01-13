Дэннис не сможет быть секундантом Макгрегора, пока не выплатит штраф за драку с Хабибом

Боец Bellator Диллон Дэнис не сможет работать в углу Конора Макгрегора из-за неоплаченного штрафа в штате Невада. Об этом сообщил журналист Кевин Айол со ссылкой на слова исполнительного директора Спортивной комиссии штата Невада Боба Беннета.



«Согласно словам Боба Беннета, Дэнис задолжал штату Невада, а не Спортивной комиссии. Штраф $ 7500 за драку на турнире UFC 229. Ему не позволят работать секундантом Конора Макгрегора на турнире UFC 246, пока он не погасит долг», — написал в своём «твиттере» Кевин Айол.



Напомним, в следующем поединке Конор Макгрегор встретится с Дональдом Серроне. Поединок пройдёт в полусреднем весе и станет для Макгрегора первым с октября 2018 года. Тогда Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову приёмом, а после боя в октагоне и возле него завязалась потасовка, в центре которой и оказался Дилон Дэнис, на которого прыгнул Нурмагомедов.