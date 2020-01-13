Джонсон проведёт бой за титул чемпиона ONE с Мораесом 11 апреля

Американский боец, бывший чемпион UFC, победитель Гран-при ONE в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон проведёт защиту титула 11 апреля на турнире в Чунцине (Китай), сообщает MMAFighting. Соперником Джонсона станет бразильский боец, чемпион ONE в наилегчайшем весе Адриано Мораес.
Джонсон провёл в карьере 34 поединка, в которых одержал 30 побед, потерпел три поражения и один поединок был сведён вничью. В ONE Джонсон провёл три поединка, в которых одержал три победы.
Адриано Мораес в своей карьере провёл 21 бой, в которых одержал 21 победу и трижды потерпел поражение. В последний раз в клетку он выходил 25 января 2019 года, победив соотечественника Джехе Эустакио и вернув себе титул чемпиона промоушена. Поединок этих бойцов стал вторым подряд в промоушене — 23 июня 2018 года они встречались в титульном поединке, и тогда победа досталась раздельным решением судей Эустакио.
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