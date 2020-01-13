Али Багов оставляет пояс чемпиона АСА в лёгком весе и перейдёт в полусредний вес
Чемпион ACA в лёгком весе Али Багов оставляет пояс чемпиона в лёгком весе и поднимается в весовую категорию до 77 кг, чтобы начать чемпионскую гонку в этом весе, сообщает пресс-служба промоушена.
21 февраля на турнире ACA 105 в Краснодаре российский боец по прозвищу Халк дебютирует в полусреднем весе с американцем Адамом Таунсендом по прозвищу Прайм Тайм.
Таунсенд идёт с серией из двух поражений в профессиональных ММА. В последнем поединке он проиграл Гаджимураду Хирамагомедову на турнире АСА 99 единогласным решением судей. Всего на счету американца 19 побед и 7 поражений.
На счету Багова, который завоевал титул чемпиона в сентябре 2019 года в бою против Хусейна Халиева на том же турнире АСА 99, 28 побед и 9 поражений.
Читайте также
- 13 января 2020
-
19:34
-
18:59
-
17:32
-
16:24
-
15:25
-
14:06
-
13:12
-
12:26
-
12:09
-
11:14
-
10:33
-
10:03
-
09:05
-
00:42
- 12 января 2020
-
22:26
-
21:51
-
20:29
-
19:54
-
17:35
-
15:40
-
14:41
-
13:35
-
13:06
-
11:42
-
10:38
-
09:22
-
00:37
- 11 января 2020
-
23:52
-
22:44
-
21:48
-
19:30
-
18:57
-
17:56
-
16:50
-
15:45
Партнерский контент