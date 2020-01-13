Али Багов оставляет пояс чемпиона АСА в лёгком весе и перейдёт в полусредний вес

Чемпион ACA в лёгком весе Али Багов оставляет пояс чемпиона в лёгком весе и поднимается в весовую категорию до 77 кг, чтобы начать чемпионскую гонку в этом весе, сообщает пресс-служба промоушена.



21 февраля на турнире ACA 105 в Краснодаре российский боец по прозвищу Халк дебютирует в полусреднем весе с американцем Адамом Таунсендом по прозвищу Прайм Тайм.



Таунсенд идёт с серией из двух поражений в профессиональных ММА. В последнем поединке он проиграл Гаджимураду Хирамагомедову на турнире АСА 99 единогласным решением судей. Всего на счету американца 19 побед и 7 поражений.



На счету Багова, который завоевал титул чемпиона в сентябре 2019 года в бою против Хусейна Халиева на том же турнире АСА 99, 28 побед и 9 поражений.