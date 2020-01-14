Макгрегор сообщил, что заработает за бой с Серроне $ 80 млн

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, сколько он заработает от боя с Дональдом Серроне.



«У нас очень хорошая сделка. Я доволен. Рад видеть то, как всё повернулось. Как я уже говорил, это что-то новое. Уверен, что меня ждёт отличная зарплата. Я оцениваю её в $ 80 млн. Они думают, что я уже тост но я всё ещё хлеб», — приводит слова Конора Макгрегора ESPN.



Для Конора Макгрегора поединок с Дональдом Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года. Бой Макгрегора с Серроне назначен на 18 января 2020 года на турнире UFC 246. Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.