Рябинский подтвердил, что Поветкина ожидает реванш с Хантером

Российский боксёр Александр Поветкин проведёт второй бой с американцем Майклом Хантером после встречи с британцем Диллианом Уайтом, сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Поветкин в декабре свёл вничью поединок с Хантером за звание обязательного претендента по линии WBA в тяжёлом весе, после чего оба спортсмена заявили о желании провести реванш. Уайт ранее объявил, что его следующий бой запланирован на 18 апреля, а в качестве соперника он хотел бы видеть Поветкина. Рябинский ранее сообщил, что команда британца вышла с инициативой провести бой с россиянином.
«Бой с Хантером будет после Уайта», — цитирует Рябинского «Р-Спорт».
На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом), два поражения и ничья. В активе 31-летнего Уайта 27 побед (в том числе 18 нокаутом) при единственном поражении.
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