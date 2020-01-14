Тайсон Фьюри: я мастурбирую семь раз в день

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что в преддверии повторного поединка с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером он мастурбирует семь раз в день. По словам британца, это входит в часть его программы для подготовки к бою
«Я ем пять-шесть раз в день и выпиваю восемь литров воды. Если это даёт мне преимущество, то я готов пробовать. Также я мастурбирую семь раз в день, таким образом, я сохраняю в организме уровень тестостерона. Нужно оставаться активным и поддерживать тестостерон, не хочу, чтобы его уровень падал», — приводит слова британца Mundo Deportivo.
Повторная встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри намечена на 22 февраля и пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В их первой встрече была зафиксирована ничья.
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