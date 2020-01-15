Махачев: Кевин Ли выбрал лёгкий путь

Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал новость о том, что бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли проведёт следующий поединок против Чарльза Оливейры. Махачев отметил, что Ли в итоге выбрал лёгкий путь.



«Столько разговоров, но Кевин Ли выбрал лёгкий путь», — написал в своём «твиттере» Ислам Махачев.



Кевин Ли занимает восьмое место в рейтинге UFC в лёгком весе, Оливейра — 13-е.



Напомним, Ислам Махачев долгое время просил организовать ему встречу с Кевином Ли, но, как видим, в UFC его просьбу не удовлетворили.



Кевин Ли в предыдущем поединке нокаутировал Грегора Гиллеспи, нанеся тому первое поражение в карьере и прервав победную серию американца в UFC из шести боёв.