Рэпер Гуф вызвал на бой призёра Олимпиады и депутата Госдумы РФ Носова

Рэпер Алексей Долматов, известный под прозвищем Гуф, вызвал на бой бывшего дзюдоиста, а ныне депутата Госдумы РФ Дмитрия Носова, который на Олимпиаде в Афинах в 2004 году завоевал бронзовую медаль.

В 2015 году Гуфа и другого рэпера Слима задержали в аэропорту Красноярска. В крови артистов нашли следы кокаина и марихуаны. Инициатором их ареста было движение «Антидилер», которое возглавляет Носов.

«Носов, иди сюда, я один на пляже, давай. Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос – у Слима, меня, моей жены, жены Слима, невесты, у Сэма есть вопросы. Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Вы же там капец бойцы, галустяны.

Давай, подъезжай, депутат. Вы меня задолбали все. Я себе флаг России набил, знак «Аэрофлота», гранату, пистолет – вам ничего это не говорит, что я не мусорской?

Может, ты мне наркоты подкинешь? Ты мне давно дорогу перешёл. Я хочу узнать, где я тебе дорогу перешёл настолько, что ты захотел лишить меня всего будущего.

Дмитрий Носов, это я тебе говорю, Лёша Долматов, — я тебя жду. И ты меня найди сам. Понял меня, слышишь? Депутат ты, не депутат. У меня семья из-за тебя разрушилась», — обратился рэпер к Носову в «сториз» своего «инстаграма».