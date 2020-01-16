Уиттакер снялся с боя с Каннонье по личным причинам

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер снялся с поединка с Джаредом Каннонье, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Ариэль Хельвани.
«По информации моих источников стало известно, что Уиттакер снялся с боя против Каннонье по неизвестным личным причинам.
UFC постарается удержать Каннонье в карде турнира, но пока информации по сопернику нет», — написал Хельвани.
Бой между Уиттакером и Каннонье должен был пройти 7 марта 2020 года на турнире UFC 248, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Уиттакер предыдущий поединок провёл 6 октября 2019 года, когда проиграл Исраэлю Адесанье. Тогда он потерял титул чемпиона организации. Что касается Каннонье, то он занимает четвёртое место в рейтинге среднего веса. На данный момент он идёт на серии из трёх побед. Последний раз он появлялся в октагоне в сентябре 2019 года, когда нокаутировал Джека Херманссона.
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