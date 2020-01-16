Ковалёв может провести следующий поединок в Великобритании
Бывший трёхкратный чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв может провести следующий поединок в Великобритании, сообщает Boxingnews24. Промоутер россиянина Кэти Дува работает над организацией возвращения Сергея в ринг и заявила, что его клиент не против поединка на Туманном Альбионе.
«Сергей всегда рад биться на территории соперников. Когда он дрался с Клеверли, ему понравилось в Великобритании», — сказала Дува.
Напомним, что Ковалёв провёл предыдущий поединок в ноябре 2019 года. На вечере бокса в Лас-Вегасе он досрочно проиграл Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира. Это было четвёртое поражение в карьере россиянина. Имя его потенциального соперника на следующий бой пока неизвестно.
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