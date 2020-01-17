Бетербиев прокомментировал информацию об отказе боксировать в Китае из-за политики

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев подтвердил, что отказался проводить бой в Китае, но не уточнил, обусловлено ли его решение именно политическими причинами.
Изначально торги на право проведения титульного поединка Бетербиев — Мэн Фаньлун выиграла китайская сторона. Вскоре появилась информация, что Бетербиев отказывается драться в Китае из-за притеснений в стране мусульман-уйгуров и потому якобы готов отказаться от титула IBF, но потом ситуация с местом проведения поединка изменилась.
«Я сказал, что не буду боксировать в Китае», — приводятся слова боксёра на сайте Федерации бокса России.
Также он рассказал, как будет готовиться к бою с китайцем.
«Моя подготовка находится на самом начальном этапе, и мы первый сбор проводим в Кисловодске. И получилось так, что в один момент со мной сборы проводила женская сборная России. А продолжить свою подготовку я хочу в Канаде, там у меня вся команда и спарринг-партнёры. Именно там пройдёт основная подготовка, независимо от того, где пройдёт мой следующий бой, в России или в Канаде.
И я пока не могу ответить на вопрос, в какой из этих стран пройдёт мой поединок. Федерация бокса России обсуждает возможность проведения моего боя в России.
Фаньлун – это хороший боксёр. Всегда интересно боксировать с левшами, при подготовке этот факт надо учитывать. К этому бою нужно готовиться по полной программе. На кону поединка, скорее всего, будут стоять оба титула», — добавил Бетербиев.
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