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Уайлдер — о мастурбации Тайсона Фьюри: пусть наслаждается

Уайлдер — о мастурбации Тайсона Фьюри: пусть наслаждается
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на недавние откровения экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Британец признался, что в преддверии реванша с Уайлдером мастурбирует семь раз в день. По его словам, это помогает ему удерживать уровень тестостерона на необходимом уровне.

«Пусть наслаждается. Главное, чтобы он использовал правильный лосьон. Всё, что он говорит, развлекает. Он хочет мастурбировать? Пусть получает удовольствие и использует настоящий лосьон. Я имею в виду какое-то масло», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Напомним, повторная встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Впервые боксёры встретились в 2018 году, тогда судьи зафиксировали ничью.

Тайсон Фьюри: я мастурбирую семь раз в день
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