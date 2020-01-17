Уайлдер — о мастурбации Тайсона Фьюри: пусть наслаждается

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер отреагировал на недавние откровения экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Британец признался, что в преддверии реванша с Уайлдером мастурбирует семь раз в день. По его словам, это помогает ему удерживать уровень тестостерона на необходимом уровне.

«Пусть наслаждается. Главное, чтобы он использовал правильный лосьон. Всё, что он говорит, развлекает. Он хочет мастурбировать? Пусть получает удовольствие и использует настоящий лосьон. Я имею в виду какое-то масло», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Напомним, повторная встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Впервые боксёры встретились в 2018 году, тогда судьи зафиксировали ничью.