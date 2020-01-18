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Диллон Дэнис: мне страшно за Серроне

Диллон Дэнис: мне страшно за Серроне
Бокс/ММА / UFC 0

Скандальный боец Bellator член команды Конора Макгрегора Диллон Дэнис поделился ожиданиями от боя ирландского экс-чемпиона UFC с американцем Дональдом Серроне. Их бой возглавит турнир UFC 246 и состоится 18 января.

«Как говорится, счастливый боец — это устрашающий боец. Рад возвращению Конора. Он всегда был настоящим убийцей в клетке. Страшно за Серроне. Конор был одним из лучших в джиу-джитсу из тех, с кем я когда-либо работал. Люди по какой-то причине его недооценивают. Поверьте, завтра они увидят, насколько он хорош», — приводит слова Диллона Дэниса BJPenn.

Это будет первое появление Конора в октагоне с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Серроне тоже проиграл минувший бой, не справившись с Джастином Гэтжи.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.

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