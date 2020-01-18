Лобов: для Макгрегора есть два значимых боя — реванши с Мейвезером и Нурмагомедовым

Бывший боец UFC Артём Лобов, спарринг-партнёр и друг Конора Макгрегора, считает, что сейчас для ирландского бойца есть только два значимых боя — реванши с Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером.
«Поединок с Хорхе Масвидалем? Да, это был бы интересный бой, Хорхе сейчас очень хорош, но, если посмотреть на вещи трезвым взглядом, все бои Конора большие. Сейчас у него два наиболее значимых боя — реванши с Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером», — приводит слова Артёма Лобова MMAFighting.
Конор Макгрегор провёл боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером 26 августа 2017 года. Бой завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде. Последний бой Макгрегора датирован октябрём 2018 года, тогда Конор приёмом уступил российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.
В ночь с 18 на 19 января мск Макгрегор вернётся в октагон в поединке с американцем Дональдом Серроне.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.
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