Лобов: для Макгрегора есть два значимых боя — реванши с Мейвезером и Нурмагомедовым

Бывший боец UFC Артём Лобов, спарринг-партнёр и друг Конора Макгрегора, считает, что сейчас для ирландского бойца есть только два значимых боя — реванши с Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером.



«Поединок с Хорхе Масвидалем? Да, это был бы интересный бой, Хорхе сейчас очень хорош, но, если посмотреть на вещи трезвым взглядом, все бои Конора большие. Сейчас у него два наиболее значимых боя — реванши с Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером», — приводит слова Артёма Лобова MMAFighting.



Конор Макгрегор провёл боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером 26 августа 2017 года. Бой завершился победой Мейвезера техническим нокаутом в десятом раунде. Последний бой Макгрегора датирован октябрём 2018 года, тогда Конор приёмом уступил российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.



В ночь с 18 на 19 января мск Макгрегор вернётся в октагон в поединке с американцем Дональдом Серроне.



«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.