Пакьяо пожелал удачи Макгрегору перед боем с Серроне

Действующий чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе — единственный боксёр, завоёвывавший титул в восьми категориях, — Мэнни Пакьяо не остался в стороне от возвращения в октагон экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Филиппинский спортсмен пожелал удачи ирландцу в преддверии противостояния с Дональдом Серроне.

«Удачи, Конор. Удачи тебе в субботнем бою. Сделай всё, что в твоих силах», — приводит слова Пакьяо Boxingnews24.

Встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне состоится ранним утром 19 января мск на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Она станет главным событием шоу.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию противостояния Конор Макгрегор — Дональд Серроне.