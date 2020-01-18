Минаков: Серроне — сильный духом парень. Это как раз то, чего нет у Макгрегора

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков поделился ожиданиями от поединка Конора Макгрегора с Дональдом Серроне, который пройдёт ранним утром 19 января мск на турнире UFC 246. Боец убеждён, что Конор — фаворит встречи, вместе с тем он считает, что сила духа Серроне также может повлиять на исход боя.
«Оценивая шансы Серроне и Макгрегора в бою, следует отметить, что Конор — более обученный боец как в партере, так и в стойке. Макгрегор выше классом. Многие называют американца «андердогом» и считают, что это неравнозначный оппонент для Конора. Серроне может противопоставить Конору свою упёртость. Не смотря на то что в последнее время у него было очень много поражений, Серроне — сильный духом парень. Это как раз то, чего нет у Макгрегора. Он, как мы уже видели, может спасовать в тяжёлых ситуациях. Если Конор проиграет, то будет многое зависеть от того, как он воспримет это поражение», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
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