Конор Макгрегор — Дональд «Ковбой» Серроне: прямая трансляция боя UFC 246 начнётся в 06:00

В ночь с 18 на 19 января мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 246. Мероприятие пройдёт на знаменитой T-Mobile Arena. В его главном событии встретятся экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул чемпиона промоушена в лёгком весе Дональд Серроне.
Эта схватка ориентировочно начнётся в 6:00 мск. Телеканал «Рен-ТВ» проведёт её прямую трансляцию.
Конор Макгрегор вернётся в октагон после более чем годичного перерыва. Предыдущий раз он выступал в октябре 2018 года. Тогда на турнире в Лас-Вегасе он досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне в последнем из своих боёв уступил Джастину Гэтжи.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне.
Помимо боя Макгрегора и Серроне в основном карде пройдут следующие поединки:
Холли Холм — Ракель Пеннингтон — женский легчайший вес
Алексей Олейник — Морис Грин — тяжёлый вес
Брайан Келлехер — Оде Осборн — легчайший вес
Энтони Петтис — Диего Феррейра — лёгкий вес.
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