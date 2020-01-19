Серроне не намерен завершать карьеру
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дональд Серроне прокомментировал сокрушительное поражение в главном бою турнира UFC 246 с Конором Макгрегором. Американец заявил, что не намерен завершать карьеру.
«Конор застал меня врасплох таким резвым началом. Не ожидал такого. Что дальше? Люблю этот спорт и будут продолжать драться», — сказал 36-летний Серроне в октагоне сразу после завершения встречи.
Отметим, это поражение стало у Серроне уже третьим досрочным кряду. Летом 2019 года он уступил Тони Фергюсону, а в сентябре проиграл нокаутом Джастину Гэтжи. В UFC американец провёл 34 поединка и вышел победителем в 23 из них. Что касается Макгрегора, он победил впервые с ноября 2016 года, тогда он справился с Эдди Альваресом.
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