Конор убрал старика Серроне за 40 секунд. Хабиба снова заставят драться с Макгрегором

18 января в Лас-Вегасе на UFC 246 состоялся пока решающий бой для всей карьеры главной звезды MMA Конора Макгрегора. Схватка ирландца с Дональдом Серроне, несмотря на разговоры о несостоятельности Ковбоя на этом уровне, могла реально перечеркнуть всю карьеру Печально Известного, когда-то сумевшего залететь на вершину.

Триумфальное возвращение Макгрегора. Конор уничтожил Серроне за 40 секунд В Лас-Вегасе прошёл турнир UFC 246. Макгрегор в первом раунде отправил в нокаут Серроне

Люди, утверждавшие, что нас ожидает типичный мисматч, явно не учитывали, что: а) Дональд Серроне — ветеран с кучей брутальных рекордов за плечами, на котором в этот вечер не было основного давления — в него никто не верил; б) поражение от безнадёжного андердога навсегда выбивало Макгрегора из большой игры, а ведь в планах у ирландца были поединки со звёздами полусреднего веса Хорхе Масвидалем, Камару Усманом и, понятное дело, реванш с Хабибом, который Конор выпрашивает с осени 2018 года.

Конечно, Макгрегор на бумаге должен был проходить Серроне без особых проблем. Но только это тот Макгрегор, который в своё время тушил за 13 секунд великого Алду и издевался в октагоне над чемпионом Bellator и UFC в лёгком весе Альваресом. То есть Макгрегор образца 2015-16 годов. Ведь с тех пор его основные победы случались только внутри семьи и бизнеса по продаже алкоголя (название его фирменного напитка вы прекрасно знаете). Но больше Конор за последние пару лет запомнился даже не этим. Помимо поражения в ринге от Флойда Мейвезера в 2017-м и Хабибу в 2018-м, ирландец отличился рядом грязных выходок и буквально за пару сезонов чуть было не похоронил всё то, над чем работал с подросткового возраста, когда ему приходилось совмещать тяжёлые тренировки с работой сантехником.

Движение вниз. Какой стала жизнь Макгрегора после поражения от Хабиба Конор скатывается, и это печально.

После такого непростого жизненного периода Конор вполне мог дрогнуть, даже находясь в октагоне с очевидно уступающим ему в классе Серроне. А Ковбой в свою очередь пусть и прошёл свой бойцовский пик пару лет назад, но всё же слабины сопернику точно бы не простил.

На предматчевых мероприятиях было заметно, что сегодняшний Конор собран, подтянут и по-настоящему воодушевлён окружающей его атмосферой. Да он даже словно на лицо помолодел. По его собственным заверениям, всё дело в том, что он перед этим поединком решил насовсем завязать с алкоголем — именно вредную привычку Макгрегор винит в своём поражении Хабибу. Кроме того, ирландец, очевидно, изменил подход к раскрутке боя. В преддверии схватки с Серроне мы не услышали ни одного оскорбления в адрес Дональда. Вы точно не вспомните такого дружелюбного Макгрегора — даже если начали наблюдать за его карьерой больше, чем полтора года назад.

В 2015 году Макгрегор унижал Ковбоя, а теперь дружит с ним. Как это вышло Никто никогда не видел Конора таким дружелюбным, как перед поединком с Ковбоем. Неужели усвоил урок, который преподал Хабиб?

Серроне охотно подпевал более звёздному сопернику на пресс-конференциях, но явно не потому что изначально собирался отбыть номер, забрать свои деньги и отправиться в какое-нибудь очередное экстремальное путешествие. Просто именно в таких поединках, согласно давней примете, Серроне выигрывает гораздо чаще. В США говорят: «Хочешь, чтобы Ковбой тебя вырубил, — обними его до боя». К тому же только в прошлом году Дональд впервые признался, что с появлением на свет сына поставил себе цель завоевать пояс UFC. И победа над Макгрегором была для американца прямым билетом к титульнику.

Но билет ему не пробили. Зато неслабо досталось по голове. Сложно сказать, насколько был готов Макгрегор к поединку с Серроне — для таких выводов 40 секунд явно недостаточно. Однако именно столько понадобилось Конору, что одержать первую с 2016 года победу в октагоне. Ирландец с гонгом полетел на соперника, попытавшись исполнить нечто похожее на легендарный нокаут Масвидаля — только с левой рукой вместо правого колена. Серроне успел уклониться, но при этом воткнулся носом в плечо ирландца, что тут же отразилось на его лице. Как и результаты дальнейших побоев, которые ему устроил Макгрегор в следующие 40 секунд. А успел он многое. Конор выглядел великолепно — он был резок, точен и как никогда агрессивен. Несколько атак с рук, коленей и даже с плеча в клинче мигом покрыли лицо Серроне гематомами. А точный левый хай-кик уронил Дональда на настил, откуда соперник уже не позволил ему подняться. К чести рефери Херба Дина, он дал Ковбою шанс восстановиться, хотя раньше нередко казалось, что судьи останавливают бои Макгрегора рановато. В этот раз поединок был остановлен, возможно, даже поздно, ведь Конор устроил Дональду настоящее избиение на земле.

«Я вернулся. Это отличное чувство. Я стал первым бойцом, кто выигрывал нокаутом в первом раунде в трёх дивизионах. Не могу сказать, что я вышел на пик своей формы, но я близок к этому. Что дальше? Мне нравится в полусреднем весе, я себя отлично чувствую в этой категории, но это не значит, что я не смогу снова спуститься в лёгкую весовую категорию», — сказал Макгрегор в октагоне после завершения боя.

Видео доступно на «Чемпионате».

Макгрегор уже заигрывает со звёздами третьего для себя, полусреднего дивизиона. Он уже заговорил о возможных поединках с Хорхе Масвидалем и чемпионом Камару Усманом. Однако главной целью для него, очевидно, всё ещё остаётся месть Хабибу Нурмагомедову. Многое было сказано об организации их реванша. В частности, российский чемпион отметил, что не собирается снова драться с ирландцем, пока тот не одержит 10 побед в октагоне. Однако накануне UFC 246 президент Дэна Уайт заверил, что уверенной победы над Серроне хватит Макгрегору, чтобы рассчитывать на повторную встречу с чемпионом. А это значит, что нам только осталось дождаться весеннего поединка Хабиба с Фергюсоном. Если Нурмагомедов успешно защитит титул в третий раз, то до конца 2020 года мы наверняка увидим самый грандиозный реванш в истории ММА, и пройдёт он с большой долей вероятности в России.