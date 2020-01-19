Макгрегор и Олейник получили бонусы от UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. По его итогам руководство лиги распределило традиционные бонусы между участниками шоу.

На пресс-конференции после турнира глава лиги Дэна Уайт заявил, что по $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получат Конор Макгрегор, Алексей Олейник, Карлос Диего Феррейра, Дрю Добер и Брайан Келлехер. При этом в лиге не определили лучший поединок вечера.

Напомним, что Конор Макгрегор за 40 секунд справился с Дональдом Серроне. Олейник реабилитировался за два поражения кряду и удушающим приёмом победил Мориса Грина, Феррейра победил экс-чемпиона UFC Энтони Петтиса, Дрю Добер прервал победную серию Насрата Хакпараста, нокаутировав его в первом раунде.