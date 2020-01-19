Макгрегор: люблю Россию. Почему Уайт против моего боя с Хабибом в Москве?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что ему хочется провести реванш с Хабибом Нурмагомедовым в Москве. Ирландец признался, что испытывает тёплые чувства к России.

«Почему Уайт против моего боя с Хабибом в Москве? Дело в платных трансляциях? Сколько ещё денег ему нужно», — в шутку сказал Макгрегор.

«Я люблю Россию. Мне нравится народ России. Недавно я был в Москве. Что это за люди. Они испытывают настоящую страсть к смешанным единоборствам. Они поддерживают меня, у них замечательный дух. И что же это за место. Там получится сценарий из фильма „Рокки“. Очень хочу подраться в России. Дэна любит Лас-Вегас. Но посмотрим, что произойдёт. Я бы хотел подраться и показать людям шоу. Люди в Москве кричали моё имя на улицах. Мне бы хотелось выступить там», — сказал Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 246.