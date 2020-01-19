Макгрегор: вообще-то у меня есть друзья из Дагестана, а конфликт — с одним парнем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выразил готовность приехать в Дагестан в случае необходимости. При этом он отметил, что предпочёл бы встретиться с Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

«Готов ли приехать в Дагестан ради боя с Хабибом? Да, у меня нет с этим проблем. Вообще-то у меня есть друзья из Дагестана, а конфликт — с одним парнем. Посмотрим, что произойдёт. В поездке в Москву есть смысл. Готов туда ехать и представить шоу российским болельщикам. Мне очень понравилось в Москве, меня там здорово поддерживали. Я человек мира и принадлежу людям мира, мне бы хотелось выступить в Москве», — сказал Конор Макгрегор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.