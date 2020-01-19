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Турнир по бразильскому джиу-джитсу завершился массовой дракой

Турнир по бразильскому джиу-джитсу завершился массовой дракой
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Вчера, 18 января, в Красногорске состоялся открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу для детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Турнир закончился массовой дракой, в которой приняли участие как спортсмены, так и зрители.

Начавшуюся потасовку попытались остановить, но это только привело к увеличению числа участников массовой драки. Всего в драке участвовало около 15 человек. По итогам потасовки никто не обратился в больницу, однако полиция заинтересовалась ситуацией после публикации видеоролика в социальных сетях.

В настоящий момент ГУ МВД России по Московской области проводит проверку по факту массовой драки. Полицейские опрашивают руководство зала, где проходили соревнования, и ищут организаторов турнира.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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