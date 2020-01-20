«Сказал боец о чужой матери — дерётся год при пустых трибунах». Тактаров — о трештоке

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о трештоке в смешанных единоборствах.



«Я с Хабибом виделся в Пензе во времена, когда никто его ещё толком не знал: нормальный вроде человек был, воспитанный. Хотя до этого и была ситуация — накинулись они на какого-то журналиста. В тот момент ещё подумалось: а если он чемпионом станет, то что, так и продолжит на журналистов бросаться? Мысли материализовались. Кошмар. Нельзя так больше думать. Моя мечта: сказал боец что-то о чужой матери – всё, на год с пустыми трибунами дерётся, а по ТВ его не показывают вообще.



Надо понимать: какие бойцы — такие и фанаты. Всё делается по примеру про-рестлинга, который в Америке был на пике по зарабатыванию денег лет 30. Бокс – это когда раз в год Мохаммед Али дерётся с Форманом или Тайсон с Холифилдом. А у этих гавриков рестлеров по четыре выступления на неделе без телевизора и два — по ТВ. Вся Америка это хавала. Там эта риторика и зародилась. Бойцы ММА это теперь копируют: ничего личного, только бизнес. А кто смотрит эти шоу? Дегенераты. Техасцы или из Алабамы товарищи. Вы их видели? Да там даже одной извилины в голове нет. И что, под них нам подстраиваться? И ведь рестлеры хоть стандартно болтали, а после расходились в стороны. А у нас выросло поколение, если можно так выразиться, маленьких зверят. Я их выдёргивал, у меня для этого есть все возможности. Выдёргивал и из южных республик. Ему 16 лет, за него брат старший просит на коленях, мама в шоке, отец уже вломил», — рассказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.



Полное интервью с Олегом Тактаровым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».