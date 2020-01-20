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«Неужели Хабиб перевоспитал?» Канделаки — о Макгрегоре, который обнял Серроне после боя

«Неужели Хабиб перевоспитал?» Канделаки — о Макгрегоре, который обнял Серроне после боя
Бокс/ММА / UFC 0

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC в Лас-Вегасе. Макгрегор, нокаутировавший Серроне за 40 секунд, после боя обнял соперника, чтобы утешить его.

«Ну что, новый Конор преподносит сюрпризы: не пьёт алкоголь, не хамит и не использует шутки ниже плинтуса, а в клетке зол ровно столько времени, сколько требуется для победы. В случае с Серроне — ровно 40 секунд. Ну а сцена после нокаута, когда Макгрегор обнял побеждённого Серроне, лично для меня говорит об одном: мы увидели перерождённого ирландца.

Неужели это Хабиб его так перевоспитал? Посмотрим, хватит ли Конору мотивации, чтобы вновь взойти на Олимп. Будем откровенны: мы же хотим снова увидеть бой Макгрегор — Нурмагомедов», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Поцелуй Макгрегора с женой в октагоне и Серроне в нокауте. Яркие фото победы Конора
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