Дэна Уайт: мне нужно поговорить с Гэтжи

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что ему необходимо провести переговоры с третьим номером рейтинга UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи.

«Все только и говорят: «А как же Гэтжи?“ — и всё в таком роде. Реальность такова, что мне с Джастином Гэтжи нужно провести встречу и поговорить. Думаю, мы проведём переговоры в течение следующих нескольких недель. Мне нравится Джастин. Отличный парень, к тому же очень талантливый. Нам нужно прийти к единому мнению», — приводит слова функционера BJ Penn.

Джастин Гэтжи пытается получить большой бой в UFC, однако в организации дали понять, что в скором времени он не встретится ни с Хабибом Нурмагомедовым, ни с Тони Фергюсоном, ни с Конором Макгрегором. В предыдущей встрече Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне.