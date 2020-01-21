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Арест А. Емельяненко не повлияет на проведение его боя с Исмаиловым

Арест А. Емельяненко не повлияет на проведение его боя с Исмаиловым
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Руководство лиги АСА заверило, что арест бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко не повлияет на проведение его поединка с Магомедом Исмаиловым. Их встреча запланирована на 3 апреля на турнире в Москве.

«Задержание Емельяненко не повлияет на проведение поединка с Исмаиловым. На данный момент всё по-прежнему запланировано на 3 апреля», — приводит слова представителя лиги ACA Sports.ru.

Напомним, сегодня, 21 января, стало известно, что спортсмен нарушил общественный порядок на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех. Александр находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно.

Представители правоохранительных органов составили на Емельяненко административный протокол и на семь суток арестовали за мелкое хулиганство.

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