Арест А. Емельяненко не повлияет на проведение его боя с Исмаиловым

Руководство лиги АСА заверило, что арест бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко не повлияет на проведение его поединка с Магомедом Исмаиловым. Их встреча запланирована на 3 апреля на турнире в Москве.
«Задержание Емельяненко не повлияет на проведение поединка с Исмаиловым. На данный момент всё по-прежнему запланировано на 3 апреля», — приводит слова представителя лиги ACA Sports.ru.
Напомним, сегодня, 21 января, стало известно, что спортсмен нарушил общественный порядок на базе отдыха «Спорт», расположенной в анапском селе Супсех. Александр находился в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно.
Представители правоохранительных органов составили на Емельяненко административный протокол и на семь суток арестовали за мелкое хулиганство.
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