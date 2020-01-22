Макгрегор восхитился Трампом и назвал его феноменальным президентом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал пост президента США Дональда Трампа в «Твиттере», в котором политик в день Мартина Лютера Кинга напомнил, что при его правлении в стране рекордно низкий уровень бедности и безработицы среди афроамериканцев.
«Феноменальный президент. Вполне возможно, величайший в истории США. Определённо, один из величайших. Он превосходит многих гигантов, которые были до него. Это непростая задача, к тому же, на раннем сроке президентства. Просто невероятно. Мои поздравления и счастливого дня Мартина Лютера Кинга стране», — написал ирландец.
Напомним, в минувшие выходные ирландец провёл первый поединок с октября 2018 года и нокаутировал Дональда Серроне.
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