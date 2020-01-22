Бетербиев: российский флаг — неотъемлемая часть меня

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе Артур Бетербиев рассказал о своём отношении к России. Невзирая на то что боксёр долгое время проживает в Канаде, он заявил, что считает российский флаг своей неотъемлемой частью.

«Я с большим удовольствием возвращаюсь в Россию. Я россиянин. Российский флаг — неотъемлемая часть меня. Очень приятно, когда боксируешь за границей, а тебя поддерживает твоя страна, люди. Приятно видеть, что бокс в стране развивается. Федерация бокса проводит большие турниры, и мне когда-нибудь бы хотелось выступить в России», — рассказал Бетербиев в фильме, размещённом на канале Федерации бокса России в YouTube.

Напомним, что Бетербиев следующий поединок проведёт 28 марта в Квебеке. Его соперником станет Мэн Фаньлун.