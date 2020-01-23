Чемпион WBO Кроуфорд — президенту UFC: мне начинать готовить мои перчатки по ММА?
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд отреагировал на заявления промоутера о том, что он готов организовать своему подопечному поединки с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Кроуфорд обратился к президенту UFC.
«Дэна Уайт, мне начинать готовить мои перчатки по ММА?» — написал Теренс Кроуфорд в своём «твиттере».
Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что намерен попробовать организовать поединок Конора Макгрегора и Теренса Кроуфорда.
В минувшие выходные Конор Макгрегор провёл первый поединок с октября 2018 года. На турнире UFC 246 он нокаутировал Дональда Серроне.
Кроуфорд провёл на профессиональном ринге 36 боёв, одержав во всех победы, из них 27 — нокаутом.
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