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Чемпион WBO Кроуфорд — президенту UFC: мне начинать готовить мои перчатки по ММА?

Чемпион WBO Кроуфорд — президенту UFC: мне начинать готовить мои перчатки по ММА?
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд отреагировал на заявления промоутера о том, что он готов организовать своему подопечному поединки с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Кроуфорд обратился к президенту UFC.

«Дэна Уайт, мне начинать готовить мои перчатки по ММА?» — написал Теренс Кроуфорд в своём «твиттере».

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что намерен попробовать организовать поединок Конора Макгрегора и Теренса Кроуфорда.

В минувшие выходные Конор Макгрегор провёл первый поединок с октября 2018 года. На турнире UFC 246 он нокаутировал Дональда Серроне.

Кроуфорд провёл на профессиональном ринге 36 боёв, одержав во всех победы, из них 27 — нокаутом.

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