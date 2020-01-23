Экс-чемпион России по боксу Азизов: если бой с Тактаровым состоится, я поиздеваюсь над ним

В октябре минувшего года экс-чемпион России по боксу Ханлар Азизов раскритиковал первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова. В частности, Азизову не понравились некоторые высказывания Тактарова о дагестанцах. После этого Ханлар позволил себе оскорбить бойца и назвал того «гиеной» и «подлецом».

Теперь же боксёр подтвердил своё желание сразиться с Тактаровым и пообещал поиздеваться над ним.

«Да, мне 34 года, а ему 52. Но возраст не играет роли. Людей же не по возрасту уважают, а по их поступкам. Если человек хает народ, то терпилой быть тоже нехорошо. Олег из тех людей, которые наше терпение принимают за слабость. Поэтому возраст меня ни капельки не смущает. Когда ты не уважаешь человека, ты его не ставишь как личность. Более того, если наш бой состоится, я над ним хорошенько поиздеваюсь. Покажу, какая у него генетика мощная. У меня накипело, конкретно. Сколько ему? 60? 52? Если тебе 52, друг мой, тогда закрой свой рот и не переходи грани дозволенного, не задевай народ.

ММА мне не нужны. Если захочет подраться — выходим на поляну и дерёмся, как на улице. А выйти в ММА с ним… Его 120 кг против моих 85 кг. И я не борец. А если надо, и там выйду, если честно. У меня одно желание — оторвать его, нокаутировать и отправить спать», — приводит слова Азизова Sport24.