Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб: когда ты сытый – ты благодаришь Аллаха, а когда голодный – просишь его пропитания

Хабиб: когда ты сытый – ты благодаришь Аллаха, а когда голодный – просишь его пропитания
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал очередную фотографию в социальных сетях. На этот раз Нурмагомедов оставил размышление на тему религии.

«Когда ты сытый – ты благодаришь Аллаха, а когда голодный – просишь его пропитания», — написал Нурмагомедов.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля. Его соперником станет американец Тони Фергюсон. Это будет уже пятая попытка для UFC организовать этот поединок.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020