Хабиб: когда ты сытый – ты благодаришь Аллаха, а когда голодный – просишь его пропитания

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, опубликовал очередную фотографию в социальных сетях. На этот раз Нурмагомедов оставил размышление на тему религии.



«Когда ты сытый – ты благодаришь Аллаха, а когда голодный – просишь его пропитания», — написал Нурмагомедов.



Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт на турнире UFC в Нью-Йорке 18 апреля. Его соперником станет американец Тони Фергюсон. Это будет уже пятая попытка для UFC организовать этот поединок.



На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 35-летнего Фергюсона 25 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.