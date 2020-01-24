Дос Сантос: хочу снова стать чемпионом

Бывший чемпион UFC Джуниор дос Сантос в преддверии боя с Кёртисом Блейдсом признался, что хочет вернуть чемпионский титул.



«Когда предложили бой с Кёртисом Блейдсом, я даже не знал, что он третий в рейтинге. Не думал, что он никому не проигрывал, кроме Франсиса Нганну. Знаю, он сильный боец, но ведёт бои скучно. Это становится ещё более интересным вызовом. Мне нравится идея нокаутировать его или победить приёмом. Это отличная возможность пойти туда и применить джиу-джитсу.



Хочу взять реванш у тех, кто победил меня, хочу снова стать чемпионом. Это помогает мне двигаться вперёд, придаёт мне сил. У меня ещё много дел в тяжёлом весе», — приводит слова Джуниора дос Сантоса официальный сайт UFC.