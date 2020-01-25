Похудевшая на 30 кг чемпионка мира по боксу попалась на допинге

Чемпионка мира по версии WBC во втором среднем весе Алехандра Хименес сдала положительный допинг-тест. Спортсменка 11 января завоевала титул в бою с американкой Франчон Круз Десурн. Стоит отметить, что с 2016 по 2017 год Хименес выступала в супертяжёлом весе, в котором являлась чемпионкой мира по версии WBO, однако в дальнейшем похудела почти на 30 кг.

Ситуацию прокомментировал промоутер Франчон Круз Десурн Оскар де ла Хойя.

«Крайне прискорбно узнать, что чемпионка мира в супертяжёлом весе по версии WBC и WBO Алехандра Хименес сдала положительный результат на запрещённые препараты после титульного боя с Франчон Круз Десурн.



Как промоутер Франчон, я разочарован. Она проделала огромную работу, чтобы защитить титулы. Наша задача — обеспечить безопасность боксёра как на ринге, так и за его пределами. Мы всегда поддерживали программу добровольного тестирования для всех наших спортсменов. Бой Хименес и Круз-Десурн — не исключение. Теперь наша задача — добиться справедливости для Франчон и восстановить её в статусе чемпионки мира», — приводит слова Оскара де ла Хойи BoxingScene.