Вартанян проведёт поединок против экс-бойца UFC Грина в андеркарде боя А. Емельяненко
Российский боец ММА Эдуард Вартанян вернётся в октагон 3 апреля 2020 года на турнире ACA 107 в Москве, сообщает пресс-служба организации. Соперником россиянина станет Дезмонд Грин, известный по выступлениям в UFC и Bellator. Для Грина этот бой станет дебютным в российском промоушене.
Вартанян в последний раз выходил в октагон 27 апреля 2019 года и победил решением судей Джошуа Авелеса на турнире АСА 95. На счету Вартаняна 24 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед и 4 раза потерпел поражение.
Дезмонд Грин последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 152 в мае 2019 года, победив Чарльза Джордейна. В ММА провёл 31 бой, одержал 23 победы и 8 раз проиграв.
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