Порье: моя цель — стать неоспоримым чемпионом мира

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье признался, что хочет завоевать чемпионский пояс. В последнем поединке Порье проиграл российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.



«Моя цель — стать неоспоримым чемпионом мира. Я не могу продолжать карьеру, просто гоняясь за зрелищными или интересными поединками. Хочу быть частью этого, хочу развлекать фанатов, устраивать классные бои, но и хочу быть чемпионом. Не желаю, чтобы все говорили, что я временный чемпион, когда речь заходит о моих достижениях.



Хочу провести три боя в 2020 году. Такова моя цель. Не так важно, апрель или май. Мне нужны три боя. И я жду вызова. Буду полностью готов подраться в апреле», — приводит слова Дастина Порье BJPenn.