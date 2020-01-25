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Порье: моя цель — стать неоспоримым чемпионом мира

Порье: моя цель — стать неоспоримым чемпионом мира
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье признался, что хочет завоевать чемпионский пояс. В последнем поединке Порье проиграл российскому чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Моя цель — стать неоспоримым чемпионом мира. Я не могу продолжать карьеру, просто гоняясь за зрелищными или интересными поединками. Хочу быть частью этого, хочу развлекать фанатов, устраивать классные бои, но и хочу быть чемпионом. Не желаю, чтобы все говорили, что я временный чемпион, когда речь заходит о моих достижениях.

Хочу провести три боя в 2020 году. Такова моя цель. Не так важно, апрель или май. Мне нужны три боя. И я жду вызова. Буду полностью готов подраться в апреле», — приводит слова Дастина Порье BJPenn.

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