Кэмпбелл и Фортуна проведут бой за титул в лёгком весе по версии WBC

Британский боксёр Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) и бывший чемпион мира в полулёгком весе доминиканец Хавьер Фортуна (35-2-1, 24 КО) договорились о проведении поединка. Боксёры встретятся 28 марта, сообщает Boxingnews24. На кону противостояния будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).
Этот пояс стал вакантным после того, как его обладатель Дэвин Хейни получил травму. В результате в WBC присвоили американцу статус «чемпиона в отпуске». После выздоровления Хейни получит первоочередное право сразиться с победителем пары Кэмпбелл — Фортуна.
Напомним, в этой весовой категории есть ещё один чемпион мира по версии WBC, но с приставкой Franchise. Им является Василий Ломаченко. Именно с ним провёл предыдущий поединок Кэмпбелл. Тогда Люк проиграл решением судей.
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