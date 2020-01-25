Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Кэмпбелл и Фортуна проведут бой за титул в лёгком весе по версии WBC

Кэмпбелл и Фортуна проведут бой за титул в лёгком весе по версии WBC
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Британский боксёр Люк Кэмпбелл (20-3, 16 КО) и бывший чемпион мира в полулёгком весе доминиканец Хавьер Фортуна (35-2-1, 24 КО) договорились о проведении поединка. Боксёры встретятся 28 марта, сообщает Boxingnews24. На кону противостояния будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе (до 61,2 кг).

Этот пояс стал вакантным после того, как его обладатель Дэвин Хейни получил травму. В результате в WBC присвоили американцу статус «чемпиона в отпуске». После выздоровления Хейни получит первоочередное право сразиться с победителем пары Кэмпбелл — Фортуна.

Напомним, в этой весовой категории есть ещё один чемпион мира по версии WBC, но с приставкой Franchise. Им является Василий Ломаченко. Именно с ним провёл предыдущий поединок Кэмпбелл. Тогда Люк проиграл решением судей.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020