Кормье отреагировал на гибель Брайанта в авиакатастрофе

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.
«Покойся с миром, мне будет не хватать тебя, чемпион. Покойтесь с миром, Джиджи и все, кто погиб. Очень печальные новости», — написал Кормье в своём «инстаграме».
Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».
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