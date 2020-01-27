Кормье отреагировал на гибель Брайанта в авиакатастрофе

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, прокомментировал гибель знаменитого баскетболиста Коби Брайанта, который разбился в результате крушения вертолёта.

«Покойся с миром, мне будет не хватать тебя, чемпион. Покойтесь с миром, Джиджи и все, кто погиб. Очень печальные новости», — написал Кормье в своём «инстаграме».

Напомним, Брайант и его дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как он выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».