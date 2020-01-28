Емельяненко — о пребывании в СИЗО: спал, ел, спал, ел. Прекрасно

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился впечатлениями от пребывания в изоляторе временного содержания. По словам спортсмена, он прекрасно провёл время и постоянно отдыхал.

«Прекрасно. Спал, ел, ел, спал», — ответил Емельяненко на вопрос о том, как он проводил время в ИВС.

Также он заявил, что проблемы с законом не помешают ему провести поединок с Магомедом Исмаиловым, назначенный на 3 апреля этого года.

«Конечно, буду готовиться к бою. Ещё два месяца», — приводит слова Емельяненко телеканал «360».

Напомним, недавно Александр Емельяненко в очередной раз нарушил закон. На этот раз бойцу вменяли мелкое хулиганство. В изоляторе временного содержания ему пришлось провести семь дней.