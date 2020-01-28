А. Емельяненко сделал первое заявление после выхода из СИЗО: выпил, подрался — и в тюрьму

Сегодня, 28 января, боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вышел на волю после недельного заключения в изоляторе временного содержания. Спортсмен отбывал наказание за мелкое хулиганство, учинённое на базе отдыха недалеко от Анапы. После выхода из-под стражи Емельяненко сделал первое заявление, разместив видео на своей странице в «Инстаграме».
«Здравствуйте, люди добрые. Ну выпустили меня, и что? Ну выпил, хулиганил, дебоширил. Как в «Джентльменах удачи». Романтика. Выпил, подрался — и в тюрьму», — сказал Емельяненко.
Напомним, 3 апреля бойцу предстоит возглавить турнир по смешанным единоборствам в Москве. Его соперником станет Магомед Исмаилов. В предыдущей встрече Емельяненко победил стронгмена Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса.
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