Бойцов UFC из Китая перед ближайшими турнирами проверят на коронавирус

Бушующий в Китае коронавирус, забравший жизни уже более 100 человек, продолжает оказывать влияние и на спортивную сферу.
Так, в UFC приняли решение проверять бойцов из этой страны на коронавирус, сообщает MMA Fighting. В частности это коснётся чемпионку UFC в минимальном весе Чжан Вейли, а также Ли Цзянляня и Ян Сяонань, которым предстоит выступить в ближайшее время. Невзирая на то, что все трое тренируются в Пекине, где ситуация не настолько угрожающая, как в Ухане, в организации намерены сохранять меры предосторожности.
Вейли 7 марта выступит на турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и будет защищать титул от посягательств экс-чемпионки Йоанны Енджейчик. Цзянлянь на этом же турнире встретится с Нилом Мэгни. Что касается Сяонань, то она выступит 22 февраля в новозеландском Окленде, где встретится с Каролиной Ковалькевич.
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