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Немков: Джон Джонс уже не тот, что раньше

Немков: Джон Джонс уже не тот, что раньше
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец MMA Вадим Немков, входящий в команду Фёдора Емельяненко, поделился мнением о действующем чемпионе UFC в полутяжёлом весе Джоне Джонсе, который занимает первое место в сводном рейтинге организации вне зависимости от весовой категории.

«У Джонса ударка и борьба на высшем уровне. Но я считаю, что сейчас это не тот Джонс, который был пять лет назад. Раньше бои смотрел и попросту не понимал, что с ним делать. А сейчас мне кажется, что он стал медленней, скорость не та. Но он по-прежнему монстр», — цитирует бойца издание MMA Boxing.

Немков выступает в полутяжёлом весе в Bellator.

«Я стараюсь не думать о том, что было бы, случись наш бой, мы в разных лигах. Но если представить, то я работал бы с ним на скорость. Возьмём его бой с Сантосом, он показал, что Джонс не такой уж неуязвимый. Сантос пробивал лоукики и одиночные удары. Мне кажется, если бы бразилец кидал три-четыре удара, то чаще бы попадал», — добавил он.

Следующим соперником Джонса станет Доминик Рейес. Бойцы сразятся на турнире UFC 247 в Хьюстоне 8 февраля.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Джонс — Рейес.

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